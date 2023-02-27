Arbios Thaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arbios Thaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arbios Thaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arbios Thaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arbios Thaci 13 Ekim 1993 tarihinde Skënderaj şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arbios Thaci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Arbios Thaci'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arbios Thaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arbios Thaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arbios Thaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arbios Thaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Drenica

21 Ocak 2021 yılında FC Malisheva

8 Ağustos 2021 yılında KF Drenica

Arbios Thaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arbios Thaci şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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