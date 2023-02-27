Arblert Beka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arblert Beka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arblert Beka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arblert Beka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arblert Beka {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arblert Beka Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına - tarihinde katılmıştır. Arblert Beka'nin KF Drenica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arblert Beka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arblert Beka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arblert Beka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arblert Beka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arblert Beka şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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