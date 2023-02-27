Arbnor Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arbnor Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arbnor Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arbnor Ramadani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arbnor Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arbnor Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arbnor Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arbnor Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arbnor Ramadani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arbnor Ramadani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arbnor Ramadani 3 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arbnor Ramadani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEM Management yapmaktadır. Arbnor Ramadani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arbnor Ramadani'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arbnor Ramadani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arbnor Ramadani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Arbnor Ramadani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arbnor Ramadani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Haziran 2018 yılında FC Llapi

31 Temmuz 2022 yılında SC Gjilani

Arbnor Ramadani kimdir

Arbnor Ramadani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arbnor Ramadani şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arbnor Ramadani nereli

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