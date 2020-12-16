Arçelik ile Hitachi imzaları attı: Japon devinin yüzde 60'ı artık Türk markasının!

Arçelik'in Japon devi Hitachi ile, Japonya dışındaki ev aletleri biriminin yüzde 60 hissesini yaklaşık 300 milyon dolar karşılığında satın alacağı iddialarına ilişkin ilk açıklamaların ardından yetkililer, imzaların atıldığını duyurdu. Arçelik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Japon devi Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için hisse satın alma sözleşmesi imzalandığı belirlendi. Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar olarak açıklandı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için hisse satın alma sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

Söz konusu sözleşmede yer verilen kapanış şartlarının yerine getirilmesi halinde taraflar arasında Ortak Girişim Sözleşmesi, Marka Lisans Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmelerin imzalanacağı belirtildi.

Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar olarak açıklandı.

Açıklamada devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı olarak fiyat düzeltmesi yapılacağı ifade edildi. Açıklamaya göre Hitachi kapanışa kadar bağlı şirketlerdeki azınlık hisselerinin bir kısmını satın alabilir. Bağlı şirketlerdeki kapanış tarihi itibarıyla kalan azınlık hisseleri payına isabet eden değere göre fiyat düzeltmesi yapılacak.

HOLLANDA'DA YENİ ŞİRKET KURULUYOR

Anlaşma kapsamında, Hitachi, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek. Arçelik kurulan bu şirketin hisselerinin yüzde 60'ını satın alacak. Devralınacak şirket, Arçelik'in çoğunluk hissesi ile kontrol hakkı olması nedeniyle Arçelik finansal raporlarında bağlı ortaklık olarak tam konsolide edilecek.

İşlem, Hitachi'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içerirken söz konusu şirketlerin ağırlıklı olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, pirinç pişirici, su pompası ve klima sattığı belirtildi. Açıklamaya göre Tayland ve Çin'deki üretim şirketlerinin buzdolabı ve çamaşır makinesi üretim kapasitesi yıllık toplam 3 milyon adet.

İŞLEMLER 2021'İN NİSAN AYINDA TAMAMLANACAK

Devralınacak Hitachi ev aletleri iş kolunun 31 Mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki konsolide net cirosu yaklaşık 1 milyar doları, FAVÖK'ü yaklaşık 70 milyon dolar seviyesinde. Şirketlerin 3.800'e yakın çalışanı bulunuyor. Açıklamaya göre devir sonrası ürün gamının kurutucular, bulaşık makineleri, ocak, davlumbaz, fırın ve diğer küçük ev aletleri ile genişletilmesi öngörülüyor.

İşlemin tamamlanması sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, işlemlerin 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanması planlanıyor.