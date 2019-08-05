Arçelik mühendislik ve teknoloji öğrencilerini bir araya getirdi

Arçelik'in, dünya genelinde yer alan üniversitelerde eğitim gören Türk öğrencileri ülkeye geri kazandırma hedefiyle geçen yıl başlattığı "A Ticket for Your Future" programı bu yıl ikinci kez mühendislik ve teknoloji bölümlerinde okuyan son sınıf ve lisansüstü düzeyindeki 20 Türk öğrenciyi bir araya getirdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu öğrencileri ziyaret etti.

A Ticket For Your Future kapsamında, Çin'den Güney Kore'ye, Kanada'dan İngiltere'ye dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden projeye katılan öğrenciler, üç haftalık süre içinde yoğun bir programa katıldı. Bu yıl "Future of Kitchen as a Living Space- Bir Yaşam Alanı olarak Geleceğin Mutfağı" konusunun işleneceği programda katılımcılar, birbirlerini tanımak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde de bir araya geldi.

Geçen yıl programa katılan 26 öğrenciden dördü Kurutucu İşletmesi Kalite Güvence Mühendisi, Tüketici Eğilimleri Departmanı Sorumlusu, Dijital Süreç Dönüşümü Sorumlusu, Ürün Kategorisinde Proje Mühendisi olarak Arçelik'te işe başlarken bir kişi de yaz döneminde staj imkânı buldu.

Yapılan sunumlar arasında yer alan kaliteli hava ve ev konforu yaratan akıllı ev sistemi HomeWhizWell ve enerji yönetimi sistemi ArWall projeleri Arçelik'in Ar-Ge ekipleri tarafından çalışılmaya devam ediyor. (Fotoğraflı)

DHA