Arçelik’in finansal teknolojiler şirketi Token’den önemli başarı

İSTANBUL (AA) - Finansal Teknolojiler şirketi Token’in geliştirdiği Beko Sardis yeni nesil mobil ödeme terminali, dünyanın en prestijli teknoloji ödüllerinden birinin sahibi oldu. Beko Sardis Ödeme Terminali, Tüketici Teknolojisi Birliği’nin- Consumer Technology Association (CES) İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.



Arçelik açıklamasına göre, Tüketici Teknolojisi Birliğinin dünya çapında başarılı ürün ve projeleri belirlediği CES 2019 İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu.

Beko Sardis Ödeme Terminali, alanında isim yapmış tasarımcılar, mühendisler ve teknoloji editörlerinden oluşan bir jüri tarafından yapılan değerlendirmede, "Siber Güvenlik ve Gizlilik" kategorisinde CES İnovasyon Ödülüne layık görüldü.



Arçelik’in Finansal Teknolojiler şirketi Token tarafından geliştirilen Beko Sardis, Android Pie işletim sistemi kullanılan ilk mobil ödeme terminali.

Payment Card Industry'in (PCI) geliştirdiği en güncel sertifika PCI5.X’e sahip olan Beko Sardis Ödeme Terminali, işverenlere tüm ödeme, perakende, sadakat, muhasebe işlemlerini bir cihaz üzerinden yapma imkanı veriyor. Sardis, devrim niteliğindeki kullanıcı ara yüzünü, akıllı telefonu andıran eşsiz tasarımla harmanlayarak üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunuyor.





- "Beko Sardis Ödeme Terminali Türk mühendisler tarafından geliştirildi"





Token Finansal Teknolojiler Şirketi Genel Müdürü Erkan Duysal ödüle ilişkin, "Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımızla, üye iş yerlerine ve müşterilere en iyi perakende deneyimini yaşatan yeni nesil ödeme sistemleri geliştiriyoruz. Android işletim sistemi üzerinde farklı katma değerli perakende uygulamalarının çalıştığı Beko Sardis Ödeme Terminali, Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Ödeme platformlarında güvenlik konusu çok kritik önem taşıyor. Bu alanda Sardis ile CES İnovasyon Ödülüne layık görülmek çok değerli. Kullanım kolaylığını, modern ve şık bir tasarımla birleştiren ürünümüzü 2019 yılında piyasaya sunmayı planlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Arçelik, geleceğin perakende ve ödeme sistemlerini geliştirmek ve katma değerli çözümler üretmek hedefiyle Temmuz ayında Token Finansal Teknolojiler şirketini kurdu.



Tüketici Teknolojisi Birliği’nin (CTA) 1976 yılından bu yana ürün tasarımı ve mühendislik alanında başarılı ürünleri belirlediği CES İnovasyon Ödülleri, dünyanın en etkili teknoloji etkinlikleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA