Archange Bintsouka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Archange Bintsouka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Archange Bintsouka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Archange Bintsouka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Archange Bintsouka 25 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Archange Dieudonne Bintsouka Koxy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Archange Bintsouka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Archange Bintsouka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Archange Bintsouka'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Archange Bintsouka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Archange Bintsouka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Archange Bintsouka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Archange Bintsouka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında Partizani U21

13 Ağustos 2022 yılında KF Drenica

30 Haziran 2023 yılında Partizani U21

Archange Bintsouka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Archange Bintsouka şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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