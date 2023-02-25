Archie Goodwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Archie Goodwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Archie Goodwin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Archie Goodwin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Archie Goodwin 7 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Archie Goodwin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 25 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Archie Goodwin'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Archie Goodwin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Archie Goodwin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Archie Goodwin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Archie Goodwin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Newcastle U21

25 Mayıs 2022 yılında Newcastle

Archie Goodwin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Archie Goodwin şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Archie Goodwin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Newcastle Boys' High School, Newcastle United Jets (2016-)

Avustralya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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