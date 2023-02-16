Arda Can kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Can Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arda Can adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arda Can Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arda Can 27 Haziran 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arda Can Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arda Can, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arda Can'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arda Can Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arda Can isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Arda Can Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arda Can futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2015 yılında Göztepe U19

1 Temmuz 2016 yılında Göztepe U21

15 Eylül 2017 yılında Balıkesir BB

5 Ekim 2018 yılında Alaçatıspor

18 Eylül 2019 yılında Ayvalıkgücü Bld

5 Ekim 2020 yılında Şile Yıldızspor

2 Şubat 2023 yılında Bergama Bld

Arda Can Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arda Can şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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