Arda Duman son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
ALTI gündür kayıp olan ve dün Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman son yolculuğuna uğurlanıyor.
ALTI gündür kayıp olan ve dün Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman son yolculuğuna uğurlanıyor.
Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen törene ailesi ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.
(FOTĞRAF)
DHA
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