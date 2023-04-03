Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arda Efe Akkurt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arda Efe Akkurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arda Efe Akkurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arda EFE AKKURT AVCILAR 1903 Amatör futbol takımından Beşiktaş U 13 takımana orta saha oyuncusu olarak milli oyuncu olarak transfer olmuştur orjinal mevki orta sağ dır ama Besiktaşda ihtiyaç dogrultusunda U 15 ve U 17 grubunda sağ bek olarak basarılı performas gösterip Türkiye Şampiyonu olmuşdur orta saha ve defansif ozelliğiyle ıkı yönde faydalı olabilecek bir oyun yapısı vardır suratli stili ve fubol zekası ile takıma katkı yapabilecek gelecek vaad eden bir oyuncudur

Arda Efe Akkurt 13 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Türk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arda Efe Akkurt Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arda Efe Akkurt'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arda Efe Akkurtboyu ve yaşı kaç

Arda Efe Akkurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arda Efe Akkurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Beşiktaş U19

Arda Efe Akkurt kimdir

Arda Efe Akkurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arda Efe Akkurt şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Arda Efe Akkurt nereli

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