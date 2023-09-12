Arda Güler, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, İspanyol ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Arda Güler, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, İspanyol ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonunun grup etabı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Eflatun-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği 24 kişilik listede yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen ve sakatlığı sebebiyle yeni takımıyla henüz maça çıkamayan Arda Güler de yer aldı. İspanyol ekibi, uzun süreli sakatlıkları bulunan kaleci Thibaout Courtois ile Eder Militao'yu da kadroya dahil etti.

Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:

Kaleci: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Perez,

Savunma: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias

Orta Saha: Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Brahim Daz, Arda Güler

Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu

Liste B: Diego Pineiro, Lucas Canizares, Rafel Obrador, Alvaro Carrillo, Marvel, Mario Martin, Nicolas Paz, Alvaro Rodriguez, Gonzalo

Eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Napoli, Braga ve Union Berlin ile mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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