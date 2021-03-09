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Arda isminin anlamı nedir, Arda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Arda isminin anlamı; Ay gibi doğan erkek, bey demektir. Bu içeriğimizde Arda isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Arda isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Arda isminin anlamı nedir, Arda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Arda isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Arda ismi ne demek, Arda ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Arda isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Arda İsminin anlamı nedir? TDK Arda anlamı:

Arda isminin anlamı Türk Dil Kurumu'nda işaret olarak yere dikilen çubuk; ardıl; maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem anlamlarında kullanılmaktadır.

Arda İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Arda ismi geçmemektedir.

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Arda isminin kökeni:

Arda ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun kullanılan Arda isimli 96691 kişi vardır.

Arda isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Arda isminin rengi:

Akuamarin

Arda ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Arda isminin Harf Analizi Nedir ?

Arda ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

Arda isminin Numerolojisi Kaçtır?

Arda ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

R : 21

D : 5

A : 1

= 28 Arda İsminin Numeroloji Toplamı 28’dir.

Arda ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Arda isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Arda isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   R: 9   D: 4   A: 1 = 15

1 5 = 6 Kader sayısıdır

Arda isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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