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Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? Arda Kardeşler hangi takımlı?

Süper Lig'de üst klasman hakemi Arda Kardeşler, futbolseverler tarafından merak edilen isimlerin arasında yer alıyor. Peki, Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? Arda Kardeşler hangi takımlı? İşte detaylar...

Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? Arda Kardeşler hangi takımlı?

Süper Lig'de 2015 yılından bu yana görev yapan Arda Kardeşler, futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Arda Kardeşler hakkında en çok sorulan sorulara haberimizde cevap verdik. Peki, Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? Arda Kardeşler hangi takımlı? İşte detaylar.. 

ARDA KARDEŞLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

3 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelen Arda Kardeşler, aslen Bursalıdır. Deneyimli hakem, Uludağ Üniveritesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. Endüstri Mühendisliği alanında ise Yüksek Lisans yapmıştır. 

Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? Arda Kardeşler hangi takımlı?

Hakemlik kariyerine 2009 yılında başlayan Arda Kardeşler, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda görev almaya başladı. Arda Kardeşler'in babası eski Bursasporlu Milli kaleci Eser Kardeşler'dir. Ayrıca Arda Kardeşler'in kardeşi Erce Kardeşler, Trabzonspor'un kalecileri arasındadır.

MESLEĞİ NE?

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans yapan Arda Kardeşler'in asıl mesleği mühendisliktir. Tecrübeli hakem, 5 yıl boyunca da mühendis olarak çalışmıştır. 

HANGİ TAKIMLI?

Arda Kardeşler'in hangi takımı tuttuğu hakkında sosyal mecralarda ve basında bir bilgi bulunmuyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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