Arda Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arda Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arda Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arda Kaya 15 Kasım 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Arda Kürşat Kaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arda Kaya Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HTK Sports & Media yapmaktadır. Arda Kaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arda Kaya'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arda Kaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ardakursatkaya/

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Arda Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arda Kaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Arda Kaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arda Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kasımpaşa U21

1 Temmuz 2017 yılında Kasımpaşa

1 Ocak 2018 yılında Kasımpaşa U21

7 Ağu 2018 yılında HEASK

26 Aralık 2018 yılında Kasımpaşa U21

17 Ocak 2019 yılında Serik Belediye

30 Haziran 2019 yılında Kasımpaşa U21

8 Ağu 2019 yılında Bld Derince

1 Şubat 2021 yılında 1877 Alemdağ

2 Eylül 2021 yılında Karaman FK

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Büyük Anadolu

12 Ocak 2023 yılında Büyük Anadolu

Arda Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arda Kaya şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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