Arda Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arda Kilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arda Kilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arda Kilic 21 Ocak 2005 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Arda Kılıç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arda Kilic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arda Kilic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Giresunspor futbol takımında oynamaktadır. Giresunspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arda Kilic'nin Giresunspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arda Kilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arda Kilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arda Kilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arda Kilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Giresunspor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Giresunspor

Arda Kilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arda Kilic şuan Giresunspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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