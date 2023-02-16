Arda Okumus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Okumus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arda Okumus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arda Okumus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arda Okumus 10 Mayıs 2002 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Arda Okumuş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arda Okumus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yiğit Oruç yapmaktadır. Arda Okumus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Arda Okumus'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arda Okumus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arda Okumus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arda Okumus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arda Okumus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Eskişehir U19

4 Ağu 2020 yılında Eskişehirspor

Arda Okumus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arda Okumus şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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