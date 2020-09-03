Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Hatayspor'u ağırladı.

Galatasaray - Hatayspor maçının 32. dakikasında Arda Turan ile öne geçen sarı kırmızılı takım, devreye 1-0'lık önde girdi.

Galatasaray - Hatayspor maçının 67'i dakikasında sahneye Gökhan Karadeniz çıktı ve skoru eşitledi. Başka gol olmayınca maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

9 sene sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Türk Telekom Stadı'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. Arda Turan, Galatasaray adına son iç saha golünü 11 Ocak 2011 tarihinde Beypazarı Şekerspor'a karşı Ali Sami Yen Stadı'nda atmıştı.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

22. dakikada Galatasaray, etkili geldi. Rakip ceza sahası önünde üst üste paslar yapan Sarı-Kırmızılılar'da Marcao topu sol kanada açarken Saracchi'nin yaptığı etkili orta Falcao'nun biraz uzağında kaldı. Kolombiyalı golcü, kafayla topa dokunamazken pozisyon sonrası Fatih Terim'in reaksiyonu da dikkat çekti.

GOL | 31. dakikada Galatasaray, sağ kanattan geldi. Yapılan ortada Falcao, yerde kalırken sola açılan topta bu kez Saracchi ön direğe kesti. Ön direkte Arda Turan'ın yaptığı vuruş, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Türk Telekom Stadyumu'nda 9 yıl aradan sonra kaptan olarak maça çıkan Arda Turan, bu stadyumdaki ilk golünü de atmayı başardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da Hatayspor maçından önce toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarılan Luyindama, ikinci yarı öncesi Ryan Donk'un yerine oyuna dahil oldu.

GOL | Galatasaray'ın hücumda kaybettiği top sonrası Hatayspor, Gökhan Karadeniz ile hızlı hücum şansı yakaladı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Gökhan, Galatasaray ceza sahasında Helder Barbosa ile paslaşıp kaleci Fatih'ten sıyrıldı ve topu ağlara göndererek takımı adına skoru eşitledi: 1-1.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, 73. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.