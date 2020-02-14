Arda Turan: Ben Barcelona'nın futbolcusuyum

Başakşehir ile olan sözleşmesini feshettikten sonra adı uzun bir süre Galatasaray'la anılan ve sarı kırmızılı ekibe transfer olması beklenen Arda Turan'a yönetimden veto gelmiş ve transfer gerçekleşmemişti. Bu gelişmenin sonrasında Arda Turan'ın adı birçok takımla anılırken, herhangi bir anlaşma sağlanmadı ve bu haberler iddia olarak kaldı.

Son olarak Japon takımı Urawa Reds ile görüştüğü iddia edilen Arda Turan konu ile ilgili olarak TRT Spor'a açıklamada bulundu. İddiaları yalanlayan tecrübeli futbolcu, "Ben Barcelona'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım." ifadelerini kullandı.