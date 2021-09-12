Arda Turan, Berkay'la yaşadıklarını ilk kez Exxen'e anlattı! "Benim eşime kimse sabah 5'te mesaj atamaz"

34 yaşındaki Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Exxen platformunda yayınlanan kendi belgeselinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü futbolcu, 9 Ekim 2018 tarihinde şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ile arasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.

"BEN KİMSEYİ TECİZ ETMEDİM"

Doğru kelimeleri seçmek istediğini söyleyen Turan, bu konu hakkında bu zamana kadar hiç konuşmadığını hatırlatarak, "Bunlar bizim yaşantımızda utanılacak konulardır. Söylediğim iddia edilen, başka kimse tarafından görülmeyen, duyulmayan, cümlenin de tam karşılığı belli olmayan bir hanımefendi tarafından söylenen bir konu, 'Arda taciz etti'ye geldi. Ben kimseyi taciz etmedim. Kimseyi! Allah şahidimdir. Ancak o işe 'taciz' dediler. 'Kadına şiddet' dediler." şeklinde konuşarak hakkında çıkan iddialara sitem etti.

"MAALESEF ŞİDDET UYGULADIM"

Olayın olduğu geceden bahseden Turan, "Sabah 5'te e 8 aylık hamile eşime mesaj attılar. Kalkıp ben öyle hastaneye gittim. Ben de bunun üzerine geçmişteki yaşanan olaylara istinaden zaten sevmediğim birine maalesef şiddet uyguladım. Sebebi, Arda ailesini reklam konusu yapmaz. Benim eşime kimse sabah 5'te mesaj atamaz." dedi.

"SİLAH OLAYINDA YÜZDE 100 HAKSIZIM"

Kimseyi taciz etmediğini bastırarak belirten futbolcu, "Şiddet, hastane ve silah olayında yüzde 100 haksızım. Tek bir olayda çok haklıyım. Ben kimseyi taciz etmedim." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Arda Turan'ın, Emirgan'daki bir mekanda Berkay'ın eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği ve bunun üzerine Berkay ile kavga ettiği iddia edilmişti.

Ardından Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. Turan'ın, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etme görüntüsü ekranlara yansımıştı.

