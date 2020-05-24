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  3. Arda Turan, bu kez de Ramazan Bayramı yerine Kurban Bayramı'nı kutlamayı tercih etti

Arda Turan, bu kez de Ramazan Bayramı yerine Kurban Bayramı'nı kutlamayı tercih etti

Türk futbolunun önemli isimlerinden Galatasaray'dan Barselona'ya, ordanda Başakşehirspor'a transfer olan, şimdide boşta kalan Arda Turan, daha önce 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran kendisine gelen eleştire ironi yaparak bu seferde Ramazan Bayram'ı yerine Kurban Bayramın'ı kutlamayı seçti.

Arda Turan, bu kez de Ramazan Bayramı yerine Kurban Bayramı'nı kutlamayı tercih etti

Daha önce 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan, kendisine gelen eleştirilere ironi yaparak Ramazan Bayramı'nda ise Kurban Bayramı'nı kutlamayı seçti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çektiği bir videoda bayramları karıştıran Arda Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." demiş ve kısa süre içinde sosyal medyada gündem olmuştu.

Ardından yaptığı bir açıklama ile büyütecek bir şeyin olmadığını belirten Turan, ''Ramazan ayı, oruç tutuyorum. İnsanlık hali, insan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. '' ifadelerini kullanmıştı.

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KURBAN BAYRAMI'NI KUTLADI

Arda yine rahat durmadı...

Kişisel Instagram hesabı üzerinden Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bir paylaşım yapan Arda Turan, daha önce kendisine gelen eleştirilere de göndermede bulundu.

Arda, bu kez de Ramazan Bayramı yerine Kurban Bayramı'nı kutlamayı tercih etti.

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Arda Turan'dan tepkiye neden olan paylaşım! Bayramları karıştırdı


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