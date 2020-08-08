Galatasaray'ın evladı olarak nitelendirilen Arda Turan, uzun yılların ardından tartışmaların arasında eski kulübüne tekrar geri döndü. Taraftarların bir kısmı bu transferi olumlu karşılarken, bir kısmı da Arda'yı istememekte diretiyor. Futbol kariyerinde Barcelona'ya transferinin ardından büyük bir düşüş yaşayan Turan, tekrar eski günlerine dönmek için büyük çaba sarf ediyor.

MADRİD GÜNLERİNE DÖNDÜ

Atletico Madrid günlerindeki formunu geri kazanmak için yaklaşık 7 aydır bireysel olarak çalışma gerçekleştiren Arda Turan, uzun yıllar sonra tekrar 75 kiloya kadar geriledi. Marmaris’teki tatilinde dahi antrenmanlardan geri kalmayan yıldız futbolcu, bu süreçte bireysel antrenörüyle birlikte diyetisyen eşliğinde özel beslenme programı da uyguladı.

Florya’da kapsamlı testlere giren yıldız futbolcu fiziksel durumu ile sınıfı geçti. 12 Ağustos’ta çalışmalarına başlayacak G.Saray’da, Arda takımdan önce mesaiye başladı.

Geçtiğimiz günlerde transferi KAP'a bildirien tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da yıllık 4 milyon TL kazanacak. Sözleşme görüşmeleri sırasında yönetim ile para konuşmayan Arda, boş mukaveleye imza atmıştı. Oyuncunun yıllık ücretini ise yönetim tamamen kendi inisiyatifiyle belirledi.