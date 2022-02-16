Arda Turan futbolu bırakıyor mu? "Danışıp karar vermek lazım"

Galatasaray'a gençlik yıllarından itibaren hizmet eden ve sarı-kırmızılı camiaya adını kazıtmış önemli isimlerden biri olan Arda Turan, kariyeriyle ilgili konuştu.

Yıldız futbolcu kendisine gelen futbolu bırakma sorusuna ise bunun kolay bir karar olmadığını ve çevresindekilere danışarak yapılması gerektiğini aktardı.

"BİZ BÖYLE DURUMLAR İÇİN VARIZ

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Arda Turan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaşıtlarının futbolu bıraktığı döneme gelen Ardat Turan'a kariyerini ne kadar devam edeceği sorusu gelirken şu an için böyle bir düşüncesinin olmadığını dile getirdi. Cimbomun kötü gidişatı konusunda da konuşan Turan "Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız" şeklinde konuştu.

"BENİM ÖZEL BİR KARİYERİM VAR"

Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz? şeklindeki soruyu yanıtlayan Turan, "Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) Hoca’yla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var" ifadelerine yer verdi.