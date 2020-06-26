Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre Arda Turan yeniden Galatasaray'a dönüyor. Küçük haberinde Turan'ın Galatasaray'a dönmek istediğini ve Belhanda'nın gideceğini iddia etti. Küçük sözlerine şöyle devam etti:

"Başkan Mustafa Cengiz'in hastalığı sonrası Galatasaray'da bütün yük Abdurrahim Albayrak'ın sırtına bindi. Bi yandan ödemeler, bi yandan yeni transferler vs.''

"Galatasaray, transfer dönemi başlayınca Emre Kılınç ile 4 yıllık kontrat imzalayacak. Oğulcan ve menajeri ile görüştüm. Rize hamlesi sonrası noterden ihtarname çekmişler. Bir sorun olmazsa Oğulcan Galatasaray'a transfer olacak."

"Yabancı kaleci transferi düşünmüyor Galatasaray. Alınırsa tecrübeli yerli kaleci alınacak. Sinan Bolat ve Volkan Babacan alternatifler arasında."

ARDA TURAN DÖNMEK İSTİYOR

"Arda Turan dönmek istiyor ve döneceğine inanıyor. Bu sefer Arda'nın Galatasaray'a döneceğini düşünüyorum."

BELHANDA GİDİYOR

"Galatasaray taraftarlarının duaları bu sefer kabul oluyor, Belhanda gidiyor."

ARDA TURAN ŞU ANDA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Türkiye'deki kariyerine 2018 yılından bu yana Başakşehir Futbol Kulübü'nde devam eden Arda Turan, 2018 yılının ocak ayında başladığı İstanbul kariyerine, 4 Ocak 2020 tarihinde sözleşmesinin bitmesiyle son verdi. Şu an bonservisini elinde bulunduruyor.

ARDA TURAN'IN BONSERVİSİ HANGİ TAKIMDA?

Arda Turan bonservisini şu anda elinde bulunduruyor.