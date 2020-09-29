Göztepe D-100 Karayolu'nda makas atan araç kazaya sebep oldu 3 kişi yaralandıBM Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan "küresel sorunlara çok taraflı çözüm" mesajıFuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 117 milyon lira aktarılacağını söylediNevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Kuveyt'in yeni Emiri oldu: Yeni Emir Nevvaf kimdir?Samsun'da tekneleri alabora olan balıkçı baba hayatını kaybetti, oğlu sağ kurtulduAydın'ın Nazilli ilçesinde, 18 yıl önce işlenen cinayetin firarisi yakalandıAvam Kamarası, Brexit Anlaşmasını ihlal edecek İç Piyasalar Yasa Tasarısını kabul ettiÇocuğuna işkence ettiği iddia edilen anne "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklandıWalt Disney Kovid-19 salgını nedeniyle 28 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurduKahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Arda Turan, Glasgow Rangers maçında yok

Arda Turan, Glasgow Rangers maçında yok

Galatasaray'dan yapılan açıklamada koronavirüs testi negatif çıkan Arda Turan'ın gribal enfeksiyon sebebiyle Glasgow Rangers maçı kadrosundan çıkarıldığını belirtildi.

Arda Turan, Glasgow Rangers maçında yok

Galatasaray'dan Arda Turan ile ilgili açıklama yapıldı. Galatasaray, PCR test sonucu ve akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan'ı, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Glasgow Rangers maçı kadrosuna dahil etmedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT