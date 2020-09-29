Arda Turan, Glasgow Rangers maçında yok

Galatasaray'dan Arda Turan ile ilgili açıklama yapıldı. Galatasaray, PCR test sonucu ve akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan'ı, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Glasgow Rangers maçı kadrosuna dahil etmedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."