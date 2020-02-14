Arda Turan için Japonya iddiası

Fatih Terim ile arasını düzelttikten sonra adı Galatasaray ile anılmaya başlayan Arda Turan, yönetimin transfere olumlu bakmaması nedeniyle eski takımına geri dönemedi. Bu süreçten sonra Arda Turan ile ilgili olarak birçok iddia gündeme gelirken bunlara bir yenisi daha eklendi.

Barcelona'nın oyuncusu olarak görünen fakat Barcelona'da forma giyme şansı zor olan Arda Turan için Japonya'dan teklif olduğu öne sürüldü. Japon ligi takımlarından Urawa Reds'in deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Arda Turan'ın da deneyimli futbolcuların bulunduğu Japonya ligine gitmeye sıcak baktığı aktarıldı. Geçtiğimiz yıl Japonya liginde istediği başarıyı elde edemeyen Urawa Reds yöneticileri bu bağlamda Arda Turan transferini önemli olarak görüyor.

David Villa, Damiao İniesta, Vermaelen ve Jo gibi tecrübeli futbolcular da Japonya liginde forma giyiyor.