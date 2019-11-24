Arda Turan ile ilgili flaş gelişme! Evine dönüyor

Teknik direktör Fatih Terim'in karşılaşmanın ardından, “Evlatlar bazen kızdırıyor bazen şaşırtıyor bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım Arda Turan bu. Bu Arda, adamın gönlüne de girer, kalbine de” diye konuşması, Arda Turan'ın Galatasaray’a geri dönmesini gündeme getirdi.

Galatasaray’da takıma liderlik yapacak

TAKIMA LİDERLİK YAPACAK OYUNCU EKSİKLİĞİNİ GİDERECEK EN UYGUN İSİM!

Takıma liderlik yapıp Galatasaray ruhunu diğer futbolculara aktaracak bir yerli oyuncu eksikliği yaşayan sarı kırmızılı takımda bu rol için en uygun ismin Arda olduğu dile getiriliyor. Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcunun Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2020’de sona erecek. Arda ile 7 aylık mukavelesi bulunan Başakşehir’in, ocak ayında Galatasaray’a geçmesi durumunda engel olmayacağı belirtildi.

İKİ TARAF DA ONAYLARSA, ARDA OCAK AYINDAN İTİBAREN YENİDEN GALATASARAY FORMASI GİYECEK

Sezon başında Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinde kolaylık sağlayan Başakşehir yönetimi, Arda’ya da aynı şekilde izin verecek. Galatasaray camiasının gündeminde ilk sıraya yerleşen konuyla ilgili kararı yönetim ve Fatih Terim verecek. İki taraf da onayladığı takdirde Arda, ocaktan itibaren yeniden Galatasaray forması giyecek. Arda, 191 maç oynadığı Galatasaray’da 44 gol atıp, 76 asist yaparken, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.