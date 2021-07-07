Arda Turan sağlık kontrolünden geçti Galatasaray ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Arda Turan sağlık kontrolünden geçti. Sarı kırmızlı ekip bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Sarı kırmızlılar ile yeni sözleşme imzalayan Arda Turan Sağlık kontrolünden geçti. 34 yaşındaki deneyimli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği haberi, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından verildi. Galatasaray yaptığı açıklamada, "Kulübümüzle 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan profesyonel futbolcumuz Arda Turan, sponsor hastanemiz Liv Hospital'ın Vadi İstanbul’daki şubesinde sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Spor Kulübü Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu." ifadelerine yer verdi.