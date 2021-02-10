Arda Turan'a verilen cezaya Galatasaray'dan tepki!

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe derbisinin ardından küfürlü sözleri Twitter'da paylaşılan Arda Turan'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği 2 maçlık cezaya tepki gösterildi.

Galatasaray Kulübü'nün web sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza, Türk futbol tarihinde bir ilktir." ifadelerine yer verildi.

Kararın hukuki dayanağının olmadığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen, hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur. Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Fenerbahçe maçı sonrasındaki soyunma odası görüntüleri nedeniyle 9 Şubat Salı günü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasında küfür ettiği görüntüler ortaya çıkan Arda Turan'ın ceza alması gerektiğini ifade etmişti. Arda Turan'ın yanı sıra Selçuk Şahin de PFDK'ya sevk edildi. Selçuk Şahin, 'hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevk kararları:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."