Arda Turan'dan 19 Mayıs'ta paylaştığı video hakkında açıklama!

Arda Turan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yayınladığı videoda "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullanması nedeniyle sosyal medyadan çokça eleştiriye maruz kalmıştı. Bu eleştiriler sonrası Arda Turan'dan konuya dair bir açıklama geldi.

Arda Turan, Instagram hesabındaki paylaşımında "Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali.. İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatı bulurlar" ifadelerini kullandı.

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