Arda Turan'dan tepkiye neden olan paylaşım! Bayramları karıştırdı

Futbolcu Arda Turan paylaştığı video ile sosyal medyada olay oldu.

Arda Turan, videoda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

ARDA TURAN'A SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Arda Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı karıştırınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Arda Turan'ın bayramları karıştırması sosyal medyada gündem olurken birçok kişi tepki gösterdi.