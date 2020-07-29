Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu!

Galatasaray'da Fatih Terim'in uzun süredir takımda görmek istediği Arda Turan, sonunda Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Fatih Terim'in yoğun isteklerine rağmen yönetim, Arda transferi için onay vermemişti. Terim ile yapılan son toplantıların ardından ikna edilen yönetim 33 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdi.

Bu sezon sonunda Barcelona ile olan 5 yıllık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Arda'nın Galatasaray'a transferi, konuşulmaya başlanmıştı.

Fanatik'in haberine göre, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Sarı-Kırmızılı yönetim Arda Turan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yönetimle maaş konusuna girmeyen Arda Turan'a maç başı ücret verileceği öğrenildi.

"JÜBİLEMİ GALATASARAY'DA YAPMAK İSTİYORUM"

Arda Turan transfer görüşmesinde yönetimden tek istekte bulundu. 33 yaşındaki oyuncu "2 yıl sonunda futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum." talebine yönetimde olumlu karşılık verdi. Arda Turan transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Arda, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kondisyon çalışmalarına başladığını gösteren paylaşımlarda bulunmuştu.

Arda Turan, Başakşehir'de geçirdiği kiralık dönemde 39 maça çıktı. 2 gol ve 4 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, bu sezon yalnızca 9 maça çıkmıştı.