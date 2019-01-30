Arda Turan’ın gizlilik talebi reddedildi

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay davasında Turan'ın, gizlilik talebini mahkeme reddetti. Berkay duruşmada verdiği ifadede, "Arda'dan tek talebim yaptığı terbiyesizliği kabul edip özür dilemesi" dedi.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Arda Turan, Berkay Şahin, eşi Özlem şahin ve tarafları avukatları katıldı.

Turan "Aylık gelirim 300 bin Euro", Berkay "Aylık gelirim bin lira"

Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşmada Turan, aylık gelirinin 300 bin Euro olduğunu kaydederken Berkay Şahin ise aylık gelirinin bin lira olduğunu söyledi. Söz alan Arda Turan'ın avukatları, duruşmanın içeriğinin yasaklanarak gizlilik kararı konuşmasını talep etti. Turan'ın avukatlarının bu talebine Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin, itiraz ederek talebin reddini istedi. Talebi reddeden mahkeme daha sonra Turan'dan savunmasını yapmasını istedi.

"Sadece kolum çarptı suçlamalar asılsız"

Bun üzerine Turani savunmasını yazılı olarak mahkemeye sundu. Turan'ın yazılı olarak savunmasını sunması üzerine Berkay Şahin ve eşinin avukatlarının yazılı olarak sunulan savunmanın okunmasını talep etti. Arda Turan'ın okunan ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiği ve taciz iddialarına ilişkin sadece kolum çarptı iddialar asılsızdır dediği görüldü.

"Arda Turan yalan söylüyor"

Daha sonra savunmasını yapan Berkay Şahin ise Arda Turan'ın yalan söylediğini kaydetti.

Eşinin kendisine anlattığı kadarıyla Turan'ın "çok güzelsin evli olmasam ya da evli olmasan seni kaçırmazdım" dediğini kaydeden Berkay Şahin, hastanede silahın mermisini ağzına vererek "ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz" dediğini kaydetti.

Eşi Özlem Şahin'in başına dokunarak ona destek olan Berkay Şahin'in "olayları bir bir söyleyebilir miyim demesi" üzerine hakimin "şarkı değil dimi" demesi salonda gülüşmelere yol açtı. Berkay ifadesinde, "Arda'dan tek talebim yaptığı terbiyesizliği kabul edip özür dilemesi" dedi.

Kaynak: İHA