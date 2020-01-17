Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray ile ilgili açıklama

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bulut, Arda Turan için 2 teklif aldıklarını belirtti.

A Spor'a konuşan menajer Ahmet Bulut, "Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray" dedi.

32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti.