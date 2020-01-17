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Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray ile ilgili açıklama

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, açıklamalarda bulundu. Turan, yaptığı açıklamada "Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray." ifadesini kullandı.

Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray ile ilgili açıklama

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bulut, Arda Turan için 2 teklif aldıklarını belirtti.

A Spor'a konuşan menajer Ahmet Bulut, "Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray" dedi.

Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray ile ilgili açıklama

32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti.



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