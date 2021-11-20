Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evliliklerini bebekle mi taçlandırıyor? Melodi Elbirliler'in karnı magazin gündemine bomba gibi düştü! Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren ünlü şef Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, evliliklerini bebekle mi taçlandıracak? Doğum günü davetinde resimleri görüntülenen Erbililer'in karnındaki şişlik hamile olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

1 8 Geçtiğimiz Eylül ayında, rüya gibi bir düğünle dünya evine giren ünlü şef Arda Türkmen ve Melodi Erbililer çifti, sosyal medyada beğenilerek takip ediliyorlar.