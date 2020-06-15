Arda Türkmen ve fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler'in aşkı belgelendi. Kendinden 15 yaş küçük olan sevgilisi Melodi Elbirliler ile Arnavurtköy sahilinde kahvaltı yaparken görüntülendi. 45 yaşındaki Arda Türkmen ve 30 yaşındaki Melodi Erbirliler'in aşkı sosyal medya büyük yankı uyandırmıştı.

Uzun süre mekanda kalarak kahvaltılarını yapan ikili kameraları görünce kısa süreli paniklediler. Türkmen gözlüğünü takarak kahvaltısına devam ederken sevgilisi Melodi Elbirliler telefonuna sarılarak uzun bir konuşma yaptı.

Arda Türkmen kahvaltısının ardından kameralara doğru giderek şaşkınlığını dile getirdi Türkmen, "Siz nereden çıktınız" dedi. Karantina boyunca kilo aldığı dikkatlerden kaçmayan Türkmen, "Karantina süresince evdeydim, bol bol yemek yaptım" dedi.

Aşk hayatını soran muhabirlere kaçamak yanıtlar veren şef, "İlişkimizi boş verin, siz bana korononayı sorun" diyerek kahkaha attı. Hızlı adımlar ile mütevazi araçlarına binen ikili, oradan uzaklaştı.

AŞIKLARI BU FOTOĞRAĞ ELE VERDİ

Çiftin ilişkisi Instagram hesabından aynı mutfakta yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Güzellik Blogger’i olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden oldukça ilgi ile takip edilen Melodi Elbirliler, aslen İzmir Karşıyaka’lıdır. Alp isminde bir erkek kardeşi vardır. Akrep burcudur.

Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyata bölümü mezunu olan Melodi Elbirliler İngilizce öğretmeni olarak mesleki hayatını sürdürmektedir. Makyaj’a merakının yüzünde nereden geldiğini bilmediği sivilceler ve roaccutane tedavisi sonrasında oluştuğunu dile getiren Elbirliler o günden bu yana kozmetik ile iç içe olduğunu belirtmiştir.

Melodi Elbirliler’in eski nişanlısı Bilgisayar Mühendisi ve doktorosını yapmakta, kontrol otomasyonu işi ile uğraşmaktadır.

Melodi Elbirliler ünlü şef Arda Türkmen ile aşk yaşamaya başlamıştır.