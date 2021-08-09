Yaptığı yemek programlarıyla tanınan 46 yaşındaki ünlü şef Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler ile 22 Eylül 2021'de evlenecekleri haberlerinin çıkması üzerine Arda Türkmen'in eşi kim? Melodi Elbirliler kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? soruları araştırılmaya başlandı. Biz de bu soruların yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ARDA TÜRKMEN'İN EŞİ KİM? MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1991 yılında İzmir - Karşıyaka'da doğan Melodi Elbirliler, sosyal medyada "güzellik bloggeri" olarak tanınıyor. Instagram hesabında 500 bini aşkın takipçisi bulunan 30 yaşındaki Elbirliler daha çok yaptığı makyaj videoları yayınlıyor. Kendine has üslubu ile dikkat çeken Elbirliler Arda Türkmen'le yaşadığı ilişkiden ötürü hızla popülerleşti.

MESLEĞİ NE?

Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Melodi Elbirliler bu alanda çalışmamaktadır. Daha çok sosyal medyada yaptığı işlerle geçimini sürdürmektedir.