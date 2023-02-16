Arda Yumurtaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Yumurtaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arda Yumurtaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arda Yumurtaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arda Yumurtaci 12 Ağu 2005 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arda Yumurtaci Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arda Yumurtaci, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arda Yumurtaci'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arda Yumurtaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arda Yumurtaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Arda Yumurtaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arda Yumurtaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Eyüpspor U19

8 Şubat 2023 yılında Eskişehirspor

30 Haziran 2024 yılında Eyüpspor U19

Arda Yumurtaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arda Yumurtaci şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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