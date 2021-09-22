Arda Yurtseven kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Arda Yurtseven bulundu mu? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arsında yerini aldı. İşte Arda Yurtseven ile ilgili bilgiler...

ARDA YURTSEVEN KİMDİR, NERELİ?

Nereli olduğu bilinmeyen Arda Yurtseven Kartal Esentepe mahallesinde oturmaktadır. Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisidir.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Neden öldüğü bilinmeyen 16 yaşındaki Arda Yurtseven, tüm aramaların ardından cansız bedeni bir ağaçta asılı halde bulundu.

NE OLDU?

Geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kaybolan ve üç gündür kendisinden haber alınamayan Arda Yurtseven için AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arama başlatmıştı. Gencin cansız bedeni Aydos ormanında yapılan arama sonucunda bir ağaçta asılı halde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.