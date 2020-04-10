Ardahan Belediyesi pazarda maske dağıttı

Ardahan Belediyesi bünyesinde kurulan tekstil atölyesinde üretilen maskeler vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.

Ardahan Belediyesi, yeni korona virüse (COVID19) karşı başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmaları kapsamında kapalı halk pazar yerinde Pazar esnafı ve vatandaşlara maske dağıttı. Esnaf ve vatandaşlar uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getrdiler.

Kaynak: İHA