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  3. Ardahan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Ardahan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Ardahan'da Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iş yerleri kapandı, sokak hayvanları beslenememeye başladı.

Ardahan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Ardahan'da Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iş yerleri kapandı, sokak hayvanları beslenememeye başladı.

Korona virüsü dolayısıyla yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanları için kolları sıvayan Ardahan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için şehir merkezindeki parklara mama ve su bıraktı.

Ardahan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Ardahan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İHA




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