Ardahan Belediyesi’nden kayak severlere ücretsiz ulaşım

Ardahan Belediyesi'nin, kayak yapmak isteyen öğrenciler, gençleri ve vatandaşın, Yalnızçam Kayak Merkezi'ne ulaşımlarının sağlanması amacıyla hafta sonları sunulan ücretsiz servis hizmeti, yarıyıl tatili boyunca haftanın tüm günlerinde devam edecek.

Belediye Başkanı Faruk Köksoy'un talimatı üzerine hafta sonları Kayak Merkezi'ne gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti önceki yıllarda olduğu gibi tekrar hayata geçirildi. Sezon boyunca Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak olan ücretsiz servis hizmeti, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güzel bir ara tatil dönemi geçirmeleri amacıyla haftanın tüm günlerinde devam edecek olan ücretsiz ulaşım yoğun ilgi görüyor.

Kayak Merkezinde kayak yapmak isteyenler, haftanın 7 gününde sabah Ardahan Belediyesi önünden 09.00-11.00 saatlerinde ücretsiz servis ile gidip, saat 14.00-16.00'da yine ücretsiz servis ile dönüş yapabilecekler.

Kaynak: İHA