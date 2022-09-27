Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son durumu açıkladı: Hasar alan yapılar var

AFAD, Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde bazı yapıların hafif çaplı hasarlar aldığını, deprem sonrası 10 artçı depremin meydana geldiğini açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son durumu açıkladı: Hasar alan yapılar var

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklama, Ardahan’ın Göle İlçesi’nde saat 17. 08’de 5,0 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte bir deprem meydana geldiği ifade edildi.

Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son durumu açıkladı: Hasar alan yapılar var

10 ARTÇI DEPREM OLDU

Depreme en yakın yerleşim yerlerinin Göle ilçesine bağlı Çullu, Küçük Altınbulak, Koyunlu, Kuytuca ve Esenyayla köyleri olduğu belirtilen açıklamada, "Deprem sonrası biri 4,0 olmak üzere, toplamda 10 artçı deprem olmuştur." denildi.

Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son durumu açıkladı: Hasar alan yapılar var

HAFİF ÇAPTA HASARLI YAPILAR VAR

Kurumla yapılan görüşmeler sonucu hafif çapta hasarlı olan yapıların olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Göle İlçesi Esenyayla, Çullu, Karatavuk Köylerinde ihbarlar bulunmaktadır.

Erzurum AFAD İl Müdürlüğümüzden 2 ekip ve Kars AFAD İl Müdürlüğümüzden 1 ekip olay yerine yönlendirilmiştir. Van AFAD İl Müdürlüğümüz ise teyakkuz haline geçirilmiştir. Tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir.

Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son durumu açıkladı: Hasar alan yapılar var

Etkilenen bölgede oluşabilecek barınma ve beslenme ihtiyaçları için ilgili birimlerle koordineli olarak planlama yapılmaktadır. Türk Kızılay’dan 4 ekip, 1 ikram aracı yönlendirilmiştir."

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, deprem sonrası köylerde incelemelerde bulundu. Vali Öner, “Bugün 17.08 sıralarında 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 3-4 köyü ziyaret ettik. Tespitlerimiz devam ediyor. Şu ana kadar 1 vatandaşımız binadan üzerine taş düşmesi sonucu yaralanmış. Çullu köyünde de vatandaşımızın ahırı çökmesi sonucu küçükbaş hayvan telef olmuş. Şuan için can kaybımız yok. Balçeşme, Küçükaltunbulak, Çullu, Esenyayla köylerimizde eski evlerde hasarlar söz konusu. AFAD tarafından çadırlar kurulacak. Depremin artçıları devam ediyor” açıklamalarında bulundu.

Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son durumu açıkladı: Hasar alan yapılar var

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