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Ardahan lapa lapa yağan karla beyaza büründü

ARDAHAN (AA) - Ardahan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.Kent merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.Yaşamı olumsuz etkileyen kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.Taksici Coşkun Arabul, 9 Mayıs’ta kar yağmasını beklemediklerini belirterek,...

Ardahan lapa lapa yağan karla beyaza büründü

ARDAHAN (AA) - Ardahan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.

Yaşamı olumsuz etkileyen kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Taksici Coşkun Arabul, 9 Mayıs’ta kar yağmasını beklemediklerini belirterek, "Bahar ortasında kar yağışı bizi şaşırttı. Sürpriz oldu." dedi.

Vatandaşlar da karla kaplanan araçlarını temizledi.

Kaynak: AA




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