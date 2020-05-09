Ardahan lapa lapa yağan karla beyaza büründü
ARDAHAN (AA) - Ardahan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.Kent merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.Yaşamı olumsuz etkileyen kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.Taksici Coşkun Arabul, 9 Mayıs’ta kar yağmasını beklemediklerini belirterek,...
ARDAHAN (AA) - Ardahan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.
Kent merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.
Yaşamı olumsuz etkileyen kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.
Taksici Coşkun Arabul, 9 Mayıs’ta kar yağmasını beklemediklerini belirterek, "Bahar ortasında kar yağışı bizi şaşırttı. Sürpriz oldu." dedi.
Vatandaşlar da karla kaplanan araçlarını temizledi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT