Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulundaki taciz skandalının ardından okulda öğretim görevlisi olarak çalışan Aykut Balcı'nın kim olduğu ve neden görevinden alındığı hakkındaki detaylar yoğun ilgi görmeye başladı. Peki Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi Aykut Balcı kimdir? Aykut Balcı neden görevden alındı?

AYKUT BALCI KİMDİR ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Ardahan Üniversitesi'de (ARÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisini görevinden uzaklaştırdı.

YÖK, Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulundaki bazı kız öğrencilerine cinsel taciz girişimi iddiasıyla A.B. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

AYKUT BALCI NEDEN GÖREVİNDEN ALINDI?

YÖK disiplin kurulunca suçlu bulunan A.B., "kamu görevinden çıkarma" kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

A.B., Ardahan Üniversitesi'nde lisansının yanı sıra, yüksek lisansını da tamamlayarak aynı üniversitede göreve başlamıştı.