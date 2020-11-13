Şarkıcı Göksel İzmir için konseri verecekGoogle'a 196 milyon liralık para cezası şokuSağlık yatırımları sürüyor! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete açıldıSanatçı Yavuz Bingöl: "Torunumu bir kez görebildim"Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaBakan Soylu'nun acı günü: Halası Rukiye Dönmez hayatını kaybettiKızılay’dan konteyner kentlerde kalan depremzedelere battaniye desteğiÖğretmenler günü ne zaman 2020? Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi?9 yıl hapis cezasına çarptırıldıKayserispor’da Kanga’nın testi pozitif
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi Aykut Balcı kimdir? Aykut Balcı neden görevden alındı?

Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi Aykut Balcı kimdir? Aykut Balcı neden görevden alındı?

Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi Aykut Balcı'nın kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edildi. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) konuyla ilgili tüm fakültelere gönderdiği yazıda Aykut Balcı hakkında kararını açıkladı. Peki Aykut Balcı kimdir? Aykut Balcı neden görevden alındı? İşte olayın detayları...

Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi Aykut Balcı kimdir? Aykut Balcı neden görevden alındı?

Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulundaki taciz skandalının ardından okulda öğretim görevlisi olarak çalışan  Aykut Balcı'nın kim olduğu ve neden görevinden alındığı hakkındaki detaylar yoğun ilgi görmeye başladı. Peki Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi Aykut Balcı kimdir? Aykut Balcı neden görevden alındı?

AYKUT BALCI KİMDİR ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Ardahan Üniversitesi'de (ARÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisini görevinden uzaklaştırdı.

YÖK, Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulundaki bazı kız öğrencilerine cinsel taciz girişimi iddiasıyla A.B. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi Aykut Balcı kimdir? Aykut Balcı neden gövden alındı?

AYKUT BALCI NEDEN GÖREVİNDEN ALINDI?

YÖK disiplin kurulunca suçlu bulunan A.B., "kamu görevinden çıkarma" kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi Aykut Balcı kimdir? Aykut Balcı neden gövden alındı?

A.B., Ardahan Üniversitesi'nde lisansının yanı sıra, yüksek lisansını da tamamlayarak aynı üniversitede göreve başlamıştı.

Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi Aykut Balcı kimdir? Aykut Balcı neden gövden alındı?

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT