Şarkıcı Göksel İzmir için konseri verecekGoogle'a 196 milyon liralık para cezası şokuSağlık yatırımları sürüyor! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete açıldıSanatçı Yavuz Bingöl: "Torunumu bir kez görebildim"Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaBakan Soylu'nun acı günü: Halası Rukiye Dönmez hayatını kaybettiKızılay’dan konteyner kentlerde kalan depremzedelere battaniye desteğiÖğretmenler günü ne zaman 2020? Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi?9 yıl hapis cezasına çarptırıldıKayserispor’da Kanga’nın testi pozitif
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ardahan Üniversitesi'nde cinsel taciz skandalı! YÖK harekete geçti

Ardahan Üniversitesi'nde cinsel taciz skandalı! YÖK harekete geçti

Ardahan Üniversitesi taciz skandalıyla çalkalanıyor. Kampüs içerisinde kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu öne sürülen öğretim görevlisi Aykut Balcı, YÖK tarafından suçlu bulunarak görevinden uzaklaştırıldı.

Ardahan Üniversitesi'nde cinsel taciz skandalı! YÖK harekete geçti

Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) bir öğretim görevlisinin kız öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hakkında soruşturma açılan Aykut Balcı'yı görevinden uzaklaştırılmasına karar verdi.

SUÇLU BULUNDU

YÖK, Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulundaki bazı kız öğrencilerine cinsel taciz girişimi iddiasıyla A.B. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

YÖK disiplin kurulunca suçlu bulunan A.B., "kamu görevinden çıkarma" kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

OKUDUĞU ÜNİVERSİTEDE GÖREVE GELMİŞTİ

A.B., Ardahan Üniversitesi'nde lisansının yanı sıra, yüksek lisansını da tamamlayarak aynı üniversitede göreve başlamıştı.

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT