Ardahan Üniversitesi'nde cinsel taciz skandalı! YÖK harekete geçti
Ardahan Üniversitesi taciz skandalıyla çalkalanıyor. Kampüs içerisinde kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu öne sürülen öğretim görevlisi Aykut Balcı, YÖK tarafından suçlu bulunarak görevinden uzaklaştırıldı.
Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) bir öğretim görevlisinin kız öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hakkında soruşturma açılan Aykut Balcı'yı görevinden uzaklaştırılmasına karar verdi.
SUÇLU BULUNDU
YÖK, Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulundaki bazı kız öğrencilerine cinsel taciz girişimi iddiasıyla A.B. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.
YÖK disiplin kurulunca suçlu bulunan A.B., "kamu görevinden çıkarma" kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.
OKUDUĞU ÜNİVERSİTEDE GÖREVE GELMİŞTİ
A.B., Ardahan Üniversitesi'nde lisansının yanı sıra, yüksek lisansını da tamamlayarak aynı üniversitede göreve başlamıştı.