Ardahan'a fındık büyüklüğünde dolu yağdı

ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı Yalnızçam bölgesini beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kazalar meydana geldi.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca devam eden dolu, Yalnızçam bölgesini beyaza bürüdü. Kentlinin hazırlıksız yakalandığı dolu nedeniyle Ardahan- Göle yolunda kazalar yaşandı. Yağış nedeniyle 75 AU 227 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada ismi öğrenilemeyen şoför hafif yaralandı. Trafik ekipleri, doluyla kaplanan yolda sürücüleri dikkatli ve yavaş gitmeleri için uyardı. Dolu, bölgedeki ekili arazilere de zarar verdi.

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DHA