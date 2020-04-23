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Ardahan'da 23 Nisan'da kar sürprizi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerine kadar süren kar nedeniyle etraf beyaz örtü ile kaplandı.Vatandaşlardan Gökhan Morkoç, bugün kar yağışını beklemediklerini...

Ardahan'da 23 Nisan'da kar sürprizi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerine kadar süren kar nedeniyle etraf beyaz örtü ile kaplandı.

Vatandaşlardan Gökhan Morkoç, bugün kar yağışını beklemediklerini belirterek, "Şaşırdık. Bu da bize 23 Nisan sürprizi oldu." dedi.

Etrafı beyaz örtü ile kaplayan kar, beraberinde kartpostallık görüntüler getirdi.

Kaynak: AA




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