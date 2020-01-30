Ardahan’da artık sokak hayvanlarının da evi var

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı ile sokak hayvanları için şehir merkezine kulübeler yerleştirildi.

Köpek evleri, kış mevsimi öncesinde açlık ve barınma sıkıntısı çeken sokak köpeklerine sıcak birer ev olacak. Özel tasarımlı kulübeler milli egemenlik parkı ve şehrin muhtelif yerlerine yerleştirildi.

Belediye birim amirleri ve meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte Başkan Demir vatandaşa çağrı yaptı. Kulübelerin yanına yiyecek bırakılmasını istedi.

Başkan Demir: "Hayvanlarımız zorlu kış şartlarından etkilenmemesi için belediyemizde ilk olan böyle bir uygulama başlattık. Vatandaşımızdan da destek bekliyoruz. Kulübelerin olduğu yerlere mama ve su bırakılmasını rica ediyoruz. Belediye olarak sokak hayvanlarımızın hem beslenme hem de yuva ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

'HAYVAN DOSTU APARTMAN" FARKINDALIĞI BAŞLIYOR

Başkan Demir: "Şimdi HAYTAP aracılığı ile yaptırdığımız 50 adet normal boyutlarda olan köpek kulübelerimiz var. Bunun içinde "Hayvan dostu apartman" etiketi ile bir kampanya başlatıyoruz. Talep varsa şayet apartmanın önüne bu kulübelerden bir adet bırakıyoruz ve Ardahan'da her apartman bir sokak köpeğini sahiplenmiş oluyor böylece. Sokak hayvanlarımız için başlatmış olduğumuz bu farkındalığa eminim Ardahan halkında da destek gelecektir" dedi.

Kaynak: İHA