Ardahan'da çeşitli dönemlere ait 4 bin 51 sikke ele geçirildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde, Bizans ve İslami dönemlere ait 4 bin 51 sikke bulundu.

Jandarma ekipleri, Göle-Erzurum kara yolunun Türbe mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, otomobilin stepne lastiğine gizlenmiş Bizans ve İslami dönemlere ait 4 bin 51 sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA